Kindernews zum Hören : Schlafen wie ein Murmeltier

Schlafen Murmeltiere wirklich besonders gut? Dies und noch viel mehr weiß ein Forscher aus Wien.

Wien | Wer in den Alpen wandert, hört manchmal den schrillen Warnpfiff eines Murmeltiers. Diese Tiere leben fast überall auf der Nordhalbkugel unserer Erde. In den Alpen wohnen die Alpenmurmeltiere. In Alaska in den USA tummeln sich Alaskamurmeltiere. In Kanada sind Gelbbauchmurmeltiere unterwegs. Insgesamt gibt es 14 Arten. „Sie sind sehr große Nagetiere“, ...

