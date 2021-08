Angela Merkel hört auf : Tschüss, Frau Bundeskanzlerin!

Nach 16 Jahren tritt Angela Merkel nicht mehr zur Wahl an. Zeit für einen Rückblick.

Berlin | Vielleicht haben deine Eltern zu Hause ein Fotoalbum, durch das ihr manchmal blättert? Solche Alben erinnern einen an vergangene Jahre. Die Fotos zeigen wichtige Momente im Leben. Was würde wohl in einem Fotoalbum von Angela Merkel kleben? 16 Jahre lang war sie Kanzlerin von Deutschland und hat viel erlebt. Zur Wahl im September wird sie nicht mehr an...

