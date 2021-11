Kindernews zum Hören : Warum Kinder zum Martinstag Laternen tragen

In den nächsten Tagen ziehen wieder Kinder mit Laternen durch die Gegend. Hier erfährst du, was hinter diesen Martinsumzügen steckt – und was die Laternen mit großen Feuern zu tun haben.

Berlin | Viele Kinder haben ihre Laterne schon gebastelt. Andere schneiden, kleben und malen noch. In den nächsten Tagen ziehen die ersten Kinder mit leuchtenden Laternen singend durch die Dunkelheit. Denn am 11. November ist Martinstag. Weißt du, wie es zu dem alten Brauch mit den Laternen gekommen ist? Am Martinstag wird an einen Mann erinnert, der Martin...

