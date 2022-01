Kindernews zum Hören : Wie Kinder Zeugnisse finden

Ob sie wollen oder nicht, die meisten Kinder bekommen demnächst ihre Zwischenzeugnisse. Wir haben mit Schülern aus ganz Deutschland über ihre Erfahrungen geredet.

Berlin | Karla freut sich schon. Die Zehnjährige geht in Berlin zur Schule. Am Freitag bekommt sie ihr Zwischenzeugnis. „Ich freue mich schon aufs Zeugnis, weil es eine Rückmeldung ist, was du im Jahr geschafft hast“, erklärt Karla. Für sie ist jetzt schon klar: Deutsch, Mathe und Sachunterricht werden wohl ihre besten Fächer sein. In Sport und Musik dagegen l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.