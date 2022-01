Kindernachricht zum Hören : Winterspiele in Peking: Skisprung der Großen Mauer entgegen

Für Olympia in Peking wurde eine besondere Sprungschanze gebaut. Von oben sieht sie wie ein Raumschiff aus.

Peking | Wer dort auf Skiern hinunter springt, muss ziemlich mutig sein. Diese Sprungschanze ist 164 Meter lang und 130 Meter hoch. Sie wurde extra für die Olympischen Winterspiele in Peking in China gebaut. Die Schanze liegt rund 180 Kilometer außerhalb von Peking in einem beliebten Skigebiet. Raumschiff mit Aussicht Die Sprungschanze wirkt etwas kurios...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.