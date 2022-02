Kindernews zum Hören : Zoos wildern Wisente aus

Wisente galten einige Zeit als nahezu ausgestorben. Doch Zoos und Tierparks züchteten die Europäischen Bisons nach und wildern sie wieder aus. Gerade sind einige Wisente wieder in die Wildnis entlassen worden.

Berlin | In einem Zoo leben viele Tierarten, die sonst nur in weiter Ferne in der Wildnis vorkommen. Gerade sind einige Tiere, die im Zoo geboren und aufgewachsen sind, in die ferne Wildnis gereist. Denn der Tierpark Berlin hat mit Naturschützern einige Wisente in einem Nationalpark in Aserbaidschan ausgewildert. Das Land liegt am Kaspischen Meer und grenzt un...

