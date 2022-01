Hörkolumne von Max-Stefan Koslik : Sheriff Lorenz Caffier: Schlimmer gehts immer

Jetzt anhören! Politik kann auch sehr unterhaltsam sein. Mit einem Augenzwinkern nimmt der stellvertretende Chefredakteur, Max-Stefan Koslik, in seiner Kolumne Woche für Woche die Politiker in Schwerin aufs Korn – und blickt hinter die Kulissen des Landtags in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Schlimmer gehts immer. Da hat der Schwarze Sheriff Lorenz Caffier (CDU) nicht nur eine Waffen-Affäre am Hals – und einen Verfassungsschutz hinterlassen, der alles schützt, außer die Verfassung, nun muss er auch noch die Flagge einziehen. Um genauer zu sein, die Regenbogenflagge. Nächste Woche wollen die neuen Fraktionschefs von Linker und SPD, Jeannin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.