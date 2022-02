Hörkolumne von Max-Stefan Koslik : Steffi, Jaci und die DDR

Steffi Pulz-Debler dankte der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher, für ihre „engagierte und wertvolle Arbeit für die Menschen, denen in der DDR Unrecht zugefügt wurde“.

Schwerin | ...Frau Pulz-Debler spricht sogar vom „Komplex DDR-Unrecht“. Oh, oh, oh... Bei dieser Formulierung hat ihre Parteifreundin und Justizministerin vor wenigen Wochen noch Komplexe bekommen. Jacqueline Bernhardt (Linke) sagte im Interview mit unserer Zeitung: „Es ist Unrecht geschehen in der DDR, aber jetzt zu sagen, das ist ein Unrechtsstaat…“ Nun gut, U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.