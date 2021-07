Podcast „Nachschlag“ : Der Clan vom Dorf – hinter den Kulissen der Audio-Serie

Clankriminalität gibt es auch im ländlichen Raum. Im Podcast "Nachschlag" geht es um einen mutmaßlichen Fall aus Niedersachsen und den dazugehörigen Audio-Mehrteiler.

von Mark Otten

29. Juli 2021, 14:08 Uhr

Ostercappeln | Das Reporterteam Anna Scholz, Nora Burgard-Arp und Dirk Fisser hat den Fall der Brüder Z. aus Ostercappeln bei Osnabrück in der mehrteiligen Podcast-Serie "Stadt Land Clan" aufgearbeitet. In dieser Folge des "Nachschlag"-Podcast spricht Moderatorin Scholz darüber, warum das Thema so sensibel ist, sich aber gut für eine Audio-Serie eignet, warum der Begriff Clankriminalität problematisch ist und wie sie einen Verhandlungstag am Osnabrücker Landgericht unter schweren Sicherheitsvorkehrungen erlebt hat.

Zum Hintergrund: Vor dem Landgericht Osnabrück läuft aktuell das Verfahren gegen die Brüder Z. aus Ostercappeln sowie zwei weitere Angeklagte. Die Polizei wirft ihnen mehrere Raubzüge durch Niedersaschen und Teile von Nordrhein-Westfalen vor. Die Beschuldigten und ihre Anwälte halten dagegen, dass die Überwachungsmaßnahmen, mit denen Beweise erlangt wurden, überzogen waren und dafür die rechtliche Grundlage fehlte.

