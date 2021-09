Kinderpodcast mit dem Bundespräsidenten : „Gehen Sie eigentlich gerne zur Arbeit, Herr Steinmeier?“

Wie wird man eigentlich Bundespräsident und wie ist das so? Geht der Bundespräsident morgens gerne zur Arbeit und hat man überhaupt noch Freizeit? Das alles wollen Kinder wissen. Diese und weitere Fragen beantwortet der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Kinderpodcast „Ole schaut hin“.

von Bastian Klenke

25. September 2021, 08:15 Uhr

Zum Weltkindertag 2021 hat Ole alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Kinderpodcasts aufgerufen, ihre Fragen an den deutschen Bundespräsidenten zu stellen. Und es kamen viele Fragen! Mit sieben dieser Fragen im Gepäck haben sich Ole und Basti mit Frank-Walter Steinmeier getroffen. Der Bundespräsident hat die Kinderfragen persönlich beantwortet.



Wie wird man Bundespräsident und wie ist das so? Fällt es auch dem Bundespräsidenten manchmal schwer, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Wieviel Freizeit hat man in dem Job und was macht das deutsche Staatsoberhaupt als Hobby? Was tut Frank-Walter Steinmeier persönlich für den Kilmaschutz? Und was wollte der Bundespräsident eigentlich als Kind werden? All diese Kinderfragen hat der Bundespräsident im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

