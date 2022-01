Ole schaut hin – der Kinderpodcast : Muschda vom Tigerentenclub erklärt, was Sternschnuppen sind

Was sind eigentlich Sternschnuppen? Diese Frage lässt sich Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ von der Moderatorin Muschda Sherzada beantworten.

von Bastian Klenke

15. Januar 2022, 08:15 Uhr

Was sind Sternschnuppen? Diese Frage hat Lina der blauen Eule gestellt und Ole fallen direkt noch ein paar weitere spannende Fragen dazu ein: Wie entstehen Sternschnuppen? Sind Sternschnuppen und Asteroiden dasselbe? Und was für sichtbare Himmelskörper gibt es noch? Woher kommt eigentlich dieser Name „Sternschnuppe“ und gibt es den perfekten Augenblick, eine Sternschnuppe zu sehen? All das wird im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.

Dafür spricht die große, blaue Eule im Kinderpodcast mit Muschda Sherzada. Muschda moderiert mit ein paar Pausen seit fast zehn Jahren den Tigerentenclub und kann Ole und Basti ganz bestimmt mit der neuen Kinderfrage weiterhelfen.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

