Kinderpodcast mit Sternekoch : Warum sind Obst und Gemüse gesünder als Pizza und Pommes? Mit Nelson Müller

Jeden Tag Pizza und Pommes! Wer träumt nicht davon? Im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ erklärt der deutsche Sternekoch Nelson Müller der blauen Eule Ole und Basti warum auch Obst und Gemüse wichtig sind.

von Bastian Klenke

02. Oktober 2021, 08:15 Uhr

Anleitung Wie funktioniert der Audioplayer? 1. Play-Symbol klicken und Audioplayer starten 2. Auf „Alle Beiträge der Playlist“ klicken, um weitere Hör-Beiträge abzuspielen.

3. Dir wird keine Playlist angezeigt? Klicke hier: www.svz.de/kinderpodcast

Schwerin |



„Am liebsten würde ich jeden Tag Pizza, Nudeln oder Pommes essen, aber meine Eltern sagen, das ist ungesund und ich muss auch Obst und Gemüse essen. Warum ist das so?“ Diese Frage von Julius können wohl die meisten nachvollziehen. Und Ole fallen dazu direkt noch ein paar weitere Fragen ein: auf Pizza ist doch auch Tomatensauce und Pommes sind aus Kartoffeln. Warum sind die dann ungesund? All diese Fragen werden im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.

Was bedeutet das für uns?

Dafür spricht die große, blaue Eule im Kinderpodcast diese Woche mit Nelson Müller. Nelson kennt sich als Gastronom und Sternekoch natürlich bestens mit unserer Ernährung und Lebensmitteln aus. Er kann Ole erklären, warum Obst und Gemüsen gesünder sind, wir aber dennoch nicht komplett auf Pizza, Pommes und Nudeln verzichten müssen.

Caroline Seidel / picture alliance / dpa

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

Gert Westdörp / coulorbox