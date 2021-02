Kinderpodcast am 06. Februar 2021 : Warum wünschen wir uns Hals- und Beinbruch? Mit Kikaninchen-Moderator Christian Bahrmann

Warum wünschen wir uns Knochenbrüche, wenn wir uns eigentlich Glück wünschen? Woher kommt das Sprichwort und was sind Sprichwörter überhaupt? All diese Fragen klärt Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ mit dem Schauspieler und Moderator Christian Bahrmann aus der Fernsehsendung Kikaninchen.

von Bastian Klenke

06. Februar 2021, 09:15 Uhr

Schwerin |



Warum wünschen wir uns Hals- und Beinbruch? Also warum ein Unglück, wenn wir uns doch eigentlich Glück wünschen wollen? Woher kommt das Sprichwort und was sind Sprichwörter überhaupt? All diesen Fragen geht Ole im Kinderpodcast auf den Grund.



Und dafür spricht die große, blaue Eule dieses Mal mit dem Schauspieler, Sänger und Moderator Christian Bahrmann. Christian ist seit 13 Jahren an der Seite vom Kikaninchen und singt, tanzt und spielt im Kika zusammen mit dem kleinen blauen Kaninchen durch die Sendung. Christian erklärt Ole woher das Sprichwort kommt und welche anderen kuriosen Sprichwörter es in der deutschen Sprache noch so gibt

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

