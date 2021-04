Kinderpodcast am 3. April 2021 : Wie gehen wir mit dem Tod um? Mit der Kinderbuchautorin Cornelia Funke

Was ist der Tod und wie gehen wir heute damit um? Schmerz, Trauer und Weinen gehören ja irgendwie dazu, aber verarbeiten Kinder diese Gefühle? Und muss man immer traurig sein? Darüber und viel mehr spricht Ole in der neuen Folge des Kinderpodcasts „Ole schaut hin“ mit der Kinderbuchautorin Cornelia Funke.

von Bastian Klenke

03. April 2021, 08:00 Uhr

Schwerin | Der Tod ist Teil unseres Lebens und des Alltags. Aber wie können Kinder damit am besten umgehen? Das möchte diesmal Karla von Ole wissen. Der blauen Eule fallen da direkt noch weitere wichtige Fragen ein: Können Kinder auch mal ihre Eltern trösten? Muss man beim trauern immer weinen oder darf man auch mal wieder lachen? All das wird im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.

Was bedeutet das für uns?

Und dafür spricht die große, blaue Eule im Kinderpodcast mit Deutschlands bekanntester Kinderbuchautorin Cornelia Funke. Cornelias Bücher werden weltweit gelesen und für Ihr aktuelles Buch „Die Brücke hinter den Sternen“ hat sie sich mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigt.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

