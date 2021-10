„Vans & Friends“-Podcast : Wie ein Aufstelldach jedes Fahrzeug in ein Freiheitsmobil verwandelt

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

19. Oktober 2021, 15:28 Uhr

Königsbronn | In dieser Episode sind die „Vans & Friends“-Moderatoren Peter und Dominik zu Besuch in der Werkstatt von Benedikt Kramps. Kramps ist bei SCA Dächer verantwortlich für die Service Unit, die neue, gebrauchte, große und kleine Vans mit einem Stück Freiheit aufrüstet: Es geht um Aufstelldächer für Camper Vans.

Stehhöhe das Maß aller Dinge für Campingbusse

Kramps erklärt, warum so ein Aufstelldach herkömmliche Nutzfahrzeuge schlagartig zu Freiheitsmobilen macht. Neben den zusätzlichen Schlafplätzen geht es auch um einen enorm wichtigen Vorteil, den eigentlich nur langjährige Busfahrer zu schätzen wissen: Die Stehhöhe.

Peter Draeger

Alles, was Ihr über Aufstelldächer wissen müsst, erfahrt Ihr in dieser Episode.

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de