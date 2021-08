„Vans & Friends“-Podcast : Mit der Machete durch den Führerschein-Dschungel

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

13. August 2021, 16:00 Uhr

Hamburg | Hast Du einen rosa Lappen, Klasse 3 oder doch nur B, BE oder vielleicht die 96. Aber da gäbe es ja auch noch CE oder C1E, oder bist Du der König der Landstraße mit C? Was sich anhört wie ein Buchstabenrätsel sind die unterschiedlichen Führerscheinklassen, die es in Deutschland und der EU gibt. Durch diesen Dschungel ziehen wir mit unser Machete und legen Euch die Sicht frei. Das Ganze mit Hilfe von Robert Wisser, seines Zeichens Chef der Simonsen Fahrschulen.

Welche Führerscheinklasse brauche ich?

Im Bereich Wohnwagen und Wohnmobil ist es oftmals nicht mit einer Klasse getan. Es fängt schon damit an, wann Du Deinen Schein gemacht hast. Weiter geht es: Mit oder ohne Anhänger? Wie viel wiegt der Anhänger? Ist Dein Van aufgelastet oder von Haus aus zu schwer? Was möchtest Du in Zukunft tun? „Einfach machen und alles erledigt“ gibt es nicht.

So funktioniert der Audioplayer 1. Play-Symbol im Player (unter der Überschrift) klicken und Audioplayer starten. 2. Auf Alle Beiträge der Playlist klicken, um weitere Hör-Beiträge abzuspielen. 3. Ihnen wird keine Playlist angezeigt? Klicken Sie hier: www.noz.de/audio/vansandfriends

Peter, der zur rosa Klasse gehört und fast alles fahren darf, und Dominik, der mit seinem Basic-Führerschein immer wieder an seine Grenzen stößt, nehmen das Ganze mit Hilfe von Experte Robert einmal auseinander und erklären Euch Klasse für Klasse – warum und wieso man was braucht. Das alles und noch mehr erfahrt ihr in dieser Folge.

Schon gewusst?

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Denkt dran: Ihr könnt noch immer Tickets für die „Caravan und Co“ erwerben – völlig risikofrei. Und zwar hier: www.caravanundco.de oder auch direkt hier: Ticket-Center

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de