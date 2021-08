„Vans & Friends“-Podcast : Von Träumen, Erlebnissen, schlechten Hostels und ganz viel Freiheit

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

30. August 2021, 14:45 Uhr

Hamburg | Auf den ersten Blick ist es doch immer dasselbe: Schnell einen Instagram-Account anschauen, zuordnen und ab in die passende Schublade. In diesem Fall heißt diese wohl: "Vanlife Girl" mit selbst ausgebautem Van bereist vorwiegend schöne südeuropäische Länder mit Ihrem Freund.

Als wir die Möglichkeit bekommen haben mit unserem heutigen Gast zu sprechen, haben wir direkt zugeschlagen. Denn für uns war es sehr spannend hinter die Kulissen unseres eigenen Schubladendenkens zu blicken und vielleicht das ein oder andere Fünkchen Voreingenommenheit abzulegen.

Von Corona ausgebremst? Wohl kaum!

Wir erwischen Jil Eileen Füngeling in Griechenland kurz vor der Weiterreise nach Italien. Es stimmt also mit den südeuropäischen Ländern, alles weitere dann eher nicht. Jil erzählt uns wie sie Ihren Job verlassen hat, die Welt alleine als Frau bereist, dabei Ihren Freund kennengelernt und vor den nächsten Abenteuern von Corona ausgebremst wurde. Also was tun, wenn man viel Zeit hat und nicht reisen kann? Man gibt Vollgas und erschafft in wenigen Monaten sein eigenes rollendes Zuhause. Der selbst ausgebaute Van ermöglicht es wieder on Tour zu gehen, vielleicht nicht weltweit aber zumindest in Europa.



Nebenbei hat Jil noch Ihr eigenes Buch “Where to Next” geschrieben und sich auf Instagram eine Community mit über 130.000 Followern aufgebaut. Hut ab vor der Energie und dem Abenteuerhunger dieser Frau. Natürlich reden wir auch über #realvanlife, die Schattenseiten von schlechten Hostels und dem Versuch von Social Detox.

www.jileileen.de

https://www.instagram.com/jileileen/

