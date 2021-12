„Vans & Friends“-Podcast : Wilde Zeiten, tolle Messe und ein bisschen Reisen – das war das Jahr 2021

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

22. Dezember 2021, 13:00 Uhr

Hamburg | „Wir sind vergesslich. So vergesslich, dass wir bei unserem Jahresrückblick auf Hilfe angewiesen sind. Mithilfe von Fotos und unseren Podcast-Folgen kramen wir all die schönen Erinnerungen raus und lassen die unguten Sachen links liegen.“

Wir – das sind Peter Draeger und Dominik Krause. Die beiden schauen in dieser Podcast-Folge „Vans & Friends“ auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Sie denken an all die tollen Begegnungen und guten Gespräche mit spannenden Menschen. Und auch wenn sie im vergangenen Jahr nicht alle Pläne verwirklichen konnten, waren doch coole Reisen oder zumindest Kurztrips dabei, die ihre Camperseele zufrieden stellten.

Die aktuelle Folge jetzt anhören:

So funktioniert der Audioplayer 1. Play-Symbol im Player (unter der Überschrift) klicken und Audioplayer starten. 2. Auf Alle Beiträge der Playlist klicken, um weitere Hör-Beiträge abzuspielen. 3. Ihnen wird keine Playlist angezeigt? Klicken Sie hier: svz.de/vansandfriends

Das Highlight in 2021

Und natürlich sprechen sie auch über das Highlight des Jahres: die erste Ausgabe der Caravan & Co. war ein großer Erfolg und auch Peter und Dominik sind stolz darauf, ihren Beitrag dazu geleistet zu haben.

Auch wenn es ihnen in den Fingern juckt, über 2022 wollen sie noch nicht reden. Darum soll es erst im neuen Jahr gehen.

Stattdessen gibt es wieder die ein oder andere Anekdote: unter anderem erfahrt ihr, warum das Thema Anhänger die Beiden das ganze Jahr begleitet hat.

All das und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser neuen Folge „Vans & Friends“.

WIE VERPASSE ICH KEINE AKTUELLE FOLGE MEHR? „Vans & Friends“ können Sie in Ihrer News-App jetzt auch abonnieren. So verpassen Sie keine Folge mehr und sind immer top informier. Gehen Sie in der App einfach auf: Einstellungen Push-Benachrichtigungen Scrollen sie nach unten Setzen Sie einen Haken bei „Vans & Friends“ Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem blauen Haken unten rechts

Schon gewusst?



Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de