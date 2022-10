Bis zur OB-Wahl in Rostock sind es keine vier Wochen mehr. 17 Kandidaten! Meine Favoritin ist Eva-Maria Kröger. Die Landtagsabgeordnete der Linken hat so einen schönen mafiösen Wahlslogan. „Rostock, wir kümmern uns“. Ganz Al Capone: Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie an. Wir kümmern uns...