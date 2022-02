Ukraine-Krise : 2000 Soldaten: USA verlegen Truppen nach Deutschland und Polen

Keine Entspannung im Ukraine-Konflikt: Mit Blick auf die zugespitzte Situation schicken die Vereinigten Staaten zusätzliche Truppen nach Europa – ein klares Signal an die Nato-Verbündeten und Moskau.

Angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt will US-Präsident Joe Biden rund 2000 Soldaten aus den USA nach Deutschland und Polen schicken. Aus Deutschland würden wiederum 1000 US-Soldaten nach Rumänien verlegt, kündigte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch in Washington an. Die Truppenverlegungen würden in den nächsten Tagen erwartet,...

