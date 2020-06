Bald Wetterwechsel : 30,7 Grad in Lingen: Bisher wärmster Tag des Jahres

Bei viel Sonne und sommerlichen Temperaturen zieht es viele Menschen derzeit nach draußen. So wurden in Duisburg am Dienstagmittag bereits 27 Grad gemessen. Aber die Wetterlage stellt sich schon bald komplett um.

von dpa

02. Juni 2020, 20:12 Uhr

Bereits am zweiten Tag des meteorologischen Sommers ist in Deutschland gleich zweimal die 30 Grad-Marke geknackt worden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es damit der bislang wärmste Tag des Jahres.

Demnach stieg das Thermometer in Lingen im Emsland auf 30,7 Grad. Auch an einer Wetterstation in Trier stiegen die Temperaturen am Dienstag auf 30 Grad. In Köln-Stammheim fehlte mit 29,8 Grad nicht mehr viel für einen offiziell heißen Tag. Während Meteorologen bei Temperaturen ab 25 Grad von einem Sommertag sprechen, sind 30 Grad das Mindestmaß für einen heißen Tag.