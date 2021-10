Energiewende : Atomkraft: So unterschiedlich sind die Positionen der EU-Staaten

Der französische Präsident Emmanuel Macron verkündigte am Dienstag, die Atomkraft weiter auszubauen. Eine Position, die deutlich von der deutschen abweicht. Doch wie positionieren sich andere EU-Staaten?

Berlin | Die Atomkatastrophe in Fukushima 2011 erschütterte die Welt. Einen Monat nach dem Unglück kündigte Kanzlerin Angela Merkel die Energiewende an. Deutsche Atomkraftwerke sollten bis 2022 abgeschaltet werden. Heute sind laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit noch sechs aktiv. Die EU-Staaten sind sich in der Atomkraftfra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.