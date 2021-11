Neue Virusvariante Omikron : Diese Länder erschweren deutschen Reisenden die Einreise

Immer mehr Länder verschärfen die Einreisebedingungen, um so die Verbreitung der Omikron-Variante einzudämmen. Damit ändert sich für deutsche Reisende einiges.

Berlin | Die neu entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus versetzt die Welt in Alarmzustand. Immer mehr Länder meldeten am Montag Infektionsfälle mit dem neuen Erreger, der zuerst im südlichen Afrika identifiziert worden ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte das weltweite Risiko durch Omikron am Montag nach oben - von "besorgniserregend" auf "seh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.