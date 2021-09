Kritik an Landesregierung : Niedersachsen ohne Quarantäne-Knast: Infizierte auf freiem Fuß?

Jochen Tack via www.imago-images.de

Wer an Corona ansteckt, muss in Quarantäne. Aber was, wenn der Erkrankte partout nicht zu Hause bleibt? Offenbar ist das im zweiten Jahr der Pandemie nicht überall geregelt. Wie viele Quarantänebrecher sind unter uns?

Schwerin | Der Einsatz im August dieses Jahres klang zu Beginn für die eingesetzten Polizisten wohl eher nach Routine. Hausfriedensbruch! Ein Wohnungsbesitzer wollte eine Frau aus seinen vier Wänden herausgebracht wissen. Die Polizei half und nahm die Dame mit auf die Wache. Erst hier, so bestätigen mehrere Quellen unserer Redaktion, soll die Frau offenbart h...

