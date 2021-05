Konzeot der Handelskammer : Zukunft der Hamburger City: Ein „Amazonas" für die Mönckebergstraße

Corona und der Onlinehandel zwingen zu Veränderungen in der Innenstadt. Ein erste Vision liegt jetzt auf dem Tisch.

Hamburg | Wenn von all den Ideen nur einige Wirklichkeit werden – die Hamburger würden ihre City nicht wiederkennen. Aber sie würden sie auch neu lieben lernen. So jedenfalls die Erwartung der Handelskammer, die am Dienstag spektakuläre Vorschläge zur Weiterentwicklung des Hamburger Kerngebiets vorgelegt hat. Die Hamburger Innenstadt muss sich neu erfinden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.