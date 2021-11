ZDF-Sendung über Eierwurf 1991 : Böhmermann-Musical: Warum Helmut Kohl in Halle mit Eier beworfen wurde

Jan Böhmermann inszeniert den "Eierwurf von Halle" im ZDF Magazin Royale als Musical. Darin soll es um den ehemaligen Kanzler Helmut Kohl gehen, der am 10. Mai 1991 in Halle mit Eiern beworfen wurde. Was war da los?

Köln | Das Eigelb klebt an der Brille, die Stirn glänzt vom Eiweiß und auf dem Sakko hängen noch die Eierschalen. Und während der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) mit den Menschen hinter der Absperrung ringt, platscht das nächste Ei auf sein Handgelenk. Ein Foto zeugt von dem Vorfall vom 10. Mai 1991 auf dem Marktplatz in Halle an der Saale, den d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.