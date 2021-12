Interview mit „Architects for Future“ : Klimakiller Beton: Warum wir mehr über den Baustoff reden müssen

"Flugscham" ist in der Klimadebatte ein etablierter Begriff. Braucht es auch eine "Betonscham"? Der Baustoff ist ein echter Klimakiller mit verheerender CO2-Bilanz. Ein Interview über Alternativen zu Betonwüsten.

Osnabrück | Andrea Heil ist Mitglied bei „Architects for Future“, eine Initiative von Menschen aus dem Bereich Bau, die sich mit der Klimabewegung „Fridays for Future“ um Greta Thunberg solidarisieren. Das Ziel von Heil und Co.: einen nachhaltigen Wandel in der Baubranche anstoßen. Ein großer Bremsklotz in der Praxis ist Beton. Der Baustoff ist ebenso allgegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.