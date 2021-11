Vorschlag der EU-Kommission : Strengere Auflagen zum Schutz der Regenwälder und für Abfallexporte geplant

Holz, Palmöl oder Kaffee: Für die Produktion vieler Güter, die wir konsumieren, werden Wälder abgeholzt. Die EU will den Import solcher Waren jetzt verbieten. Auch der Export von Müll in ärmere Länder soll erschwert werden.

Brüssel | Die EU-Kommission möchte Soja und Palmöl aus Plantagen auf neu gerodeter Regenwaldfläche nicht mehr in die Europäische Union lassen. Insgesamt könnten Importe von Waren, für deren Produktion Wälder zerstört wurden, in der EU bald verboten werden. Am Mittwoch präsentierten die zuständigen EU-Kommissare Virginijus Sinkevicius und Frans Timmermans einen ...

