Jochen Brühl im Interview : Mindestens 100 Euro: Tafel-Chef fordert Corona-Soforthilfe für Arme

Der Bund hat Milliarden an Corona-Soforthilfen zur Rettung von Unternehmen ausgegeben. Tafel-Chef Jochen Brühl fordert im Interview solche staatlichen Hilfen jetzt auch für arme Menschen: "Mindestens 100 Euro im Monat."

Schwerin | Herr Brühl, nun sind wir in der mittlerweile vierten Corona-Welle. Welche Auswirkungen hat das auf die Arbeit der Tafeln? Jochen Brühl: Ich will es mal mit einer Gemütsbeschreibung versuchen. Es herrscht große Müdigkeit. Die Kunden sind müde. Die Helfer sind müde. Ich bin müde. Im vergangenen Corona-Winter habe ich mich ja noch aufgeregt, dass in d...

