Irmgard F. ist anwesend : Anklage verlesen: Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin hat begonnen

In Itzehoe läuft zur Stunde der Prozess gegen die 96 alte Irmgard F. aus Quickborn im Kreis Pinneberg. Ihr wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen im Konzentrationslager Stutthof vorgeworfen.

Itzehoe | In einem zweiten Anlauf hat am Dienstag (19. Oktober) der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe begonnen. Der 96-jährigen Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen im Konzentrationslager Stutthof zur Last gelegt. Kurz nach 10 Uhr war die Anklageschrift verlesen worden; die aus dem Kreis Pinneberg kommende...

