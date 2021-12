Fahrlässige Brandstiftung? : Nach Moorbrand im Emsland: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Mehr als drei Jahre nach dem Moorbrand im Emsland kommt es womöglich doch noch zu einem Prozess gegen mutmaßlich Verantwortliche: Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat wegen fahrlässiger Brandstiftung Anklage gegen drei Männer erhoben.

Osnabrück | Das geht aus einem Schreiben der Staatsanwaltschaft an den Grünen-Landtagsabgeordneten Christian Meyer hervor. Meyer hatte 2018 Anzeige gegen Unbekannt erstattet und wurde in diesem Zuge nun über den Abschluss der Ermittlungen informiert. Demnach ist Anklage am Landgericht wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Brandstiftung erhoben worden. Üblicherwe...

