Polizei sucht Mörder : Podcast „Die Anhalterin - Wer tötete Ute Werner?“ - Details zum Fall

Wer tötete 1988 die Anhalterin Ute Werner? Bis heute ist der Täter nicht gefasst. Doch die Polizei gibt nicht auf. Wir begleiten die Ermittler in einem Podcast. Hier alle Details zum Fall:

Osnabrück | Related content Die damals 22-jährige Ute Werner wollte am Abend des 10. August 1988 vom Rosenplatz in Osnabrück per Anhalterin nach Bad Rothenfelde fahren. Hier wohnte sie bei ihrer Großmutter. Vermutlich gegen 18.30 Uhr stieg Ute in das Fahrzeug eines Unbekannten. Noch am selben Abend, darauf deuten die rechtsmedizinischen Untersuchungen s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.