Zwei Menschen verletzt : Polizei bestätigt: Schüsse in Espelkamp – Täter auf der Flucht

In Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) sind am Donnerstagmittag zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei ist vor Ort.

Espelkamp | Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen auf Anfrage. Bei den Schüssen sind nach ersten Informationen zwei Menschen verletzt worden. Berichte mehrerer Medien, wonach eine der beiden Personen gestorben sein soll, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Nach dpa-Informationen waren die Schüsse in einem Haus in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.