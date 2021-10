Aus Lager in Syrien ausgeflogen : Rückholung von IS-Frauen: Norddeutsche mit Kindern darunter

In der Nacht sind mutmaßliche Anhängerinnen der Terrororganisation IS aus einem Flüchtlingslager in Syrien ausgeflogen worden. Darunter eine junge Frau aus Osnabrück, die 2014 samt Tochter in das Kriegsgebiet gereist war.

Frankfurt | Nun ist sie gemeinsam mit ihrer Tochter und weiteren Kindern, die sie in den vergangenen Jahren mit zwischenzeitlich verstorbenen IS-Kämpfern bekommen haben soll, zurück in Deutschland. Das bestätigte die Generalbundesanwaltschaft unserer Redaktion. Die 33-Jährige ist demnach direkt am Flughafen in Frankfurt festgenommen worden. Hier landete die Ch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.