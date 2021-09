Hallig Hooge und Schwäbische Alb : Wo unsere Politiker in Deutschland Urlaub machen

Radfahren in Franken oder Ausspannen auf Sylt: Wir haben deutsche Politiker und Menschen des öffentlichen Lebens gefragt, wo sie am liebsten Urlaub machen. Das Ergebnis: Zuhause ist es offenbar immer noch am schönsten.

Schwerin | Ob sich die Reisegewohnheiten während der Corona-Pandemie geändert haben oder es nun zum guten Image gehört, in Deutschland Urlaub zu machen? Fest steht: Von 32 befragten Politikern und Personen des öffentlichen Lebens verbringen 15 ihre freien Tage am liebsten innerhalb der Landesgrenzen. Acht weitere nennen beides: Einen Lieblingsurlaubsort im In- u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.