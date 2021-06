Täter auf der Flucht : Zwei Tote in Espelkamp: Polizei umzingelt Haus in Niedersachsen

In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen erschossen worden. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Espelkamp | Nach Schüssen mit zwei Toten in Espelkamp in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei im Kreis Nienburg in Niedersachsen das Haus des mutmaßlichen Täters umstellt. Nach Angaben der Ermittler ist der Verdächtige 52 Jahre alt und stammt aus Diepenau. Dort zog die Polizei laut der "Neuen Westfälischen" zahlreiche Kräfte zusammen. Wie ein dpa-Reporter vor Ort ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.