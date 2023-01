Herr Seidel, viele unserer Leser sehen das Vorgehen der Bundesregierung in Bezug auf die Ukraine kritisch, manche auch die Berichterstattung von Schweriner Volkszeitung/Prignitzer. Wie würden Sie die Haltung des Verlags zu diesem Krieg beschreiben?

Frieden und Freiheit sind für uns unverhandelbare Werte. Beides wird den Menschen in der Ukraine gerade genommen. Durch einen Krieg, den der russische Präsident und seine Nomenklatura begonnen und zu verantworten haben. Da gibt es für uns nichts umzudeuten. Andererseits: Nie wird so viel gelogen wie nach der Jagd, im Krieg und vor Wahlen, sagte schon Reichskanzler Otto von Bismarck. Umso mehr sind wir Journalisten verpflichtet, nicht auf die Propaganda der Kriegsgegner hereinzufallen, sondern Fakten so gut wie irgend möglich zu prüfen und möglichst alle Perspektiven zum Krieg und dessen Folgen, etwa den Sanktionen und dem Krisenmanagement, darzustellen.

Manchem reicht das offenbar nicht!

Ich kenne die Kritik, auch wir seien „Mainstream“. Der Vorwurf kommt ganz überwiegend von Leuten, die unsere Zeitung gar nicht oder nur selektiv nutzen. Und der Vorwurf ist doch längst selbst Mainstream. Pauschale Medienschelte gehört in weiten Kreisen „zum guten Ton“. Ich habe aber ein reines Gewissen: Bei uns führt keine geheime Macht die Feder. Auf unseren Seiten finden interessierte Leser ein deutlich breiteres Spektrum an Fakten, Wissen und Meinungen als in vielen anderen Medien. Wir analysieren und kritisieren auch die Fehler des Westens – in Bezug auf Russland und auch auf die Ukraine. Wir haben früher als andere diplomatische Initiativen als Alternative zum Ermüdungskrieg angemahnt.

Der heiße Herbst war dann doch lauer als erwartet, dennoch demonstrierten wöchentlich Tausende Menschen auf den Straßen unseres Landes. Nach welchen Regeln entscheidet die Redaktion, wie über solche Proteste berichtet wird?

Da gibt es keine Extra-Regeln, sondern klassische und erprobte Auswahlkriterien anhand von Nachrichtenfaktoren. So gilt, was für jede Demo gilt: Gibt es ein breites öffentliches Interesse, das erkennbar hinausgeht über den Kreis derer, die da auf der Straße sind? Dann bemühen wir uns, ein möglichst differenziertes Bild dieses Protests zu zeichnen. Schließlich nehmen Bürger dort eines der wichtigsten verfassungsmäßigen Grundrechte wahr. Da gab es zugegebenermaßen eine gewisse Lernkurve auch in den Redaktionen, auch wenn Redakteurinnen die Differenzierung durchaus schwer fällt, wenn sie von einigen Demonstranten bepöbelt, angerempelt, demonstrativ „begleitet“ oder gar angespuckt oder - in der Corona-Frühphase - angehustet werden. Andererseits gefällt nicht jedem, wie er oder sie von den Reportern wahrgenommen wird. Aber da sage ich: Wer sich in den Wind stellt, muss damit rechnen, dass er sich die Hose nass macht.

Wird nicht oft zu einseitig berichtet?

Das finde ich nicht. Womöglich ist nicht jeder Artikel gleich in der ersten Version ausgereift, aber das ist manchmal legitim. Zum Verständnis hilft da vielleicht eine Regel des Pressekodex’, dem wir uns verpflichtet fühlen: Jede Nachricht muss vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Herkunft und Wahrheit geprüft werden. Die Umstände sind aber oft so, dass wir nicht sofort alle möglichen Quellen zu einem Thema erreichen – dann müssen wir nachlegen, sobald wir Antworten haben.

Geht es nicht eher darum, Schlagzeilen zu machen?

Es geht uns nie um die Schlagzeile als Selbstzweck. Aber dass sie „schlagen“ muss, also zum Lesen des Artikels aufrufen oder anregen soll, versteht sich doch. Das Nachrichtengeschäft ist hektisch, wir stehen da in hartem Wettbewerb. Aber wir verhindern keinerlei Information, weil wir sie aus ideologischen Motiven oder anderen Vorbehalten unterdrücken wollten. Wir sind Journalisten und keine Pressesprecher für irgendwen. Zu jedem kontroversen Thema ist Multiperspektivität gefordert. Das bedeutet für uns den Anspruch umfassender Recherche, Vielfalt an Quellen und Sichtweisen, Rede und Gegenrede sowie größtmöglicher Annäherung an die Wahrheit. Nicht jeder, der sich um die Flüchtlingspolitik sorgt, ist ein Rassist. Nicht jede, die gegen die Impfpflicht demonstriert, eine Corona-Leugnerin. Nicht jeder, der Waffenlieferungen und Sanktionen ablehnt, ein Putin-Freund. Und so weiter. Scharlatane und Weltverschwörer ächten wir. Lügen als solche enttarnen, komplexe Zusammenhänge durch Hintergrund und Einordnung verstehbar machen, Verunsicherte ernstnehmen, damit sie den Lügenbolden, Aluhüten und Extremisten nicht folgen – das ist unsere publizistische Linie.

Im Vergleich zu vielen Medien fällt auf, dass die SVZ kaum „gendert“. Wie stehen Sie dazu?

Ich respektiere jeden Menschen, wie er ist. Sprache ist das Handwerkszeug meines Berufes. Wir unternehmen größte Anstrengungen, den Lesern möglichst wenige Lesehürden in den Weg zu legen, eine möglichst einfache Sprache ohne Fachkauderwelsch zu verwenden und den Leser so barrierefrei wie möglich durch unsere Artikel zu führen. Die sogenannte gendergerechte Sprache mit ihren Sonderzeichen und geglucksten Kunstpausen ist das Gegenteil: Sie ist die Lesehürde schlechthin. Davon abgesehen gilt hier tatsächlich eine publizistische Leitlinie unserer Herausgeber, die sogar im Impressum zu lesen ist! So sehr wir eine jüngere Leserschaft gewinnen möchten, wollen wir unsere Stammleserschaft nicht mit kryptischer Sprache verprellen. Wir halten uns an die Regeln des Dudens und an das generische Maskulinum, behalten aber die Sprachentwicklung im Blick. Nur bei wörtlichen Zitaten übernehmen wir Gender-Formen, sofern der Gesprächspartner darauf besteht.

Haben Sie Verständnis für die Sorgen der Leser, dass viele ihre Gas- und Stromrechnung nicht mehr bezahlen können?

Ja. Ich lebe ja auch unter ganz normalen Nachbarn, Freunden, Kollegen. Viele heizen mit Gas oder Öl. Andere hatten auf Pelletheizung umgestellt, doch auch da explodierten die Rohstoffpreise. Und Wärmepumpen brauchen teuren Strom. Insofern sind alle unsere Mitarbeiter betroffen. Dementsprechend hatten wir im Herbst begonnen, mit vielfältiger verbraucherorientierter Berichterstattung im Rahmen unseres Themenschwerpunkts „Energiekrise Spezial“ bei der Bewältigung der Krisenfolgen zu helfen, so gut wir können. Hilfreich waren auch die vielen Tipps von unseren Lesern. Vielen Dank dafür. Und mancher dieser Tipps ist bares Geld wert – unter Umständen mehr, als das Abo kostet.

Immer wieder klagen Leser, dass die Zustellung der Zeitung nicht so klappt, wie sie es gewohnt waren, dass die Zeitung erst spät im Briefkasten steckt. Warum ist das so?

Mir geht es nicht anders als den Lesern, auch mir fehlt morgens manchmal die Zeitung. Ich kann diesen Ärger wirklich verstehen. Tatsächlich ist es so, dass uns etliche Zusteller fehlen, die Vertretbarkeit bei Krankheit oder Urlaub nicht jederzeit sichergestellt ist. Wie in fast allen deutschen Zeitungshäusern. Leider. Nun ist es allerdings auch nicht leicht, von montags bis samstags um drei Uhr aufzustehen und loszuziehen bei Wind und Wetter, Eis und Schnee. Ich habe größten Respekt vor unseren Zustellern, die sich verlässlich für uns alle auf den Weg machen. Sie sind die guten der SVZ, die man zumeist nicht sieht. Aber jeder merkt, wenn sie fehlen.

Trotzdem: Was wird getan, um das besser in den Griff zu bekommen?

Früher war die Zustellung eine klassische Nebentätigkeit. Inzwischen kann das eine echte Teilzeitbeschäftigung sein. Wir versuchen, die schwere Arbeit so komfortabel wie möglich zu gestalten – von der wetterfesten Dienstkleidung über flexible Arbeitszeitlösungen bis zur E-Mobilität. Wir optimieren die Zustellwege und -bezirke. Und wir suchen natürlich ständig neue Zusteller. Wer Interesse hat oder sich zumindest einen Eindruck von der Tätigkeit in der Zustellung machen möchte, findet unter www.besseralsdudenkst.de viele nützliche Informationen. Meine Kollegen aus der Logistik Service Gesellschaft (LSG) melden sich gern und schnell bei jedem Interessenten zurück.

Überall im Land steigen die Preise, auch die SVZ verlangt jedes Jahr mehr fürs Monats-Abo. Muss das sein?

Leider ja. Die Leser können mir glauben, dass wir daran nichts verdienen. Im Gegenteil. Diese Preiserhöhung genügt nicht, um die gestiegenen Kosten zu decken.

Welche Kosten denn?

Vor allem für Papier, Strom, Gas sowie Benzin und Diesel. Der Papierpreis hat sich binnen eines Jahres verdreifacht. Papierherstellung ist sehr energieintensiv. Zum anderen gibt es ein strukturelles Problem: Viele Zeitungspapierhersteller sind in lukrativere Geschäfte gewechselt – in die Produktion von Kartonagen, wo die Nachfrage dank des Onlineversandhandels noch immer wächst. Dies führt zu Papierpreisen, wie wir sie noch nie erlebt haben.

Manche Leser schlagen vor, die SVZ könnte doch selber sparen, statt den Preis zu erhöhen.

Den Gedanken verstehe ich. Er ist ja naheliegend und richtig. Ich versichere Ihnen: Wir sparen bereits seit vielen Jahren in der Redaktion, im Verlag, in der Druckerei. Allerdings kommen wir damit im Augenblick nicht mehr an gegen die geradezu explodierenden Kosten bei Papier, Energie und Zustellung.

Aber der Seitenumfang der Zeitung ist doch schon geringer als in den letzten Jahren und Monaten.

Das stimmt. Das ist den Kosten geschuldet, aber auch dem geringeren Anzeigen- und Prospektaufkommen, die ja ein Standbein unserer Refinanzierung sind. Auch die Werbewirtschaft fährt krisen- und kostenbedingt ihre Aktivitäten zurück. Die Seitenumfänge wurden immer schon dem Anzeigenumfang angepasst. Die Zahl der redaktionellen Inhalte ist jedoch deutlich gestiegen. Alle diese Artikel sind auf svz.de zu finden. Um unseren Abonnenten der gedruckten Tageszeitung auch diese Inhalte zur Verfügung zu stellen, erhalten sie ab sofort die Möglichkeit, sich SVZ+ kostenlos freizuschalten. Das funktioniert ganz einfach unter www.svz.de/freischalten.

Viele Leser überlegen gerade, wie sie Geld sparen können, um angesichts der Inflation über die Runden zu kommen. Die allermeisten wollen auf ihre Zeitung aber nicht verzichten. Welche preiswerteren Alternativen gibt es?

Eine günstige Alternative für unsere Leser ist das DigitalPremium für nur 31,90 Euro monatlich. Sie erhalten damit nicht nur Zugriff auf das E-Paper, also das digitale 1:1-Abbild der Papierzeitung, sondern auch auf alle Artikel von svz.de. Dieses Abo bietet aber nicht nur preisliche und inhaltliche Vorteile.

Welche noch?

Man kann die Zeitung von Morgen schon ab 21 Uhr am Vorabend lesen. Und die Zustellung ist sicher. Schon jetzt findet der DigitalPremium-Abonnent darüber hinaus in der E-Paper-App ein zusätzliches digitales Rätselmagazin sowie unser wöchentliches TV-Programmheft „Prisma“. Ganz abgesehen von Blätterprospekten, Hörbeiträgen, Podcasts und Videos. In Summe heißt das: SVZ-Digital-Abonnenten lesen früher, mehr und günstiger als in der gedruckten SVZ. Das E-Paper bietet zudem verstellbare Schriftgrößen, eine Vorlesefunktion, ein Archiv und die Möglichkeit, die Zeitung offline zu lesen.

Für alle, die nicht ganz auf ihre gedruckte Zeitung verzichten wollen: Gibt es Kombinationen aus Papierausgabe und digitalen Angeboten?

Ja, die gibt es. Für alle, die nur am Freitag und Samstag ihre Zeitung als gedruckte Ausgabe lesen wollen und in der Woche eher zum Mobilgerät greifen möchten, haben wir unser Kombi-Abo. Für den aktuellen Bezugspreis des Print-Abos können die Leser dieses Abo beziehen. Weitere Infos dazu gibt es unter www.svz.de/kombi.

Viele ältere Leser haben keine oder nur wenige Computerkenntnisse. Wie können sie mit digitalen Produkten klarkommen?

Das ist eine ganz wichtige Frage. Zum einen ist der Umgang leichter, als viele glauben, wenn man sich erst einmal darauf einlässt. Zum anderen verstehen wir diese Schwierigkeit und haben deshalb bei uns im Leserservice Kollegen, die unseren Lesern helfen, die Geräte so einzurichten, dass sie auf ihnen sehr komfortabel lesen können. Das Schöne ist: Die Mehrzahl der Leser, denen wir so geholfen haben, wollen nicht zurück zur Papierzeitung.

Und wer nun keinen PC oder kein Tablet besitzt?

Für den haben wir auch ein Angebot. Wer gern von der gedruckten Ausgabe in die digitale Ausgabe wechseln möchte, der kann gern ein Tablet zu günstigen Konditionen dazu buchen.

Das sind ja viele interessante Möglichkeiten. Wo finden unsere Leser die Angebote, mit denen sie mehr Inhalte genießen und zusätzlich noch Geld sparen können?

Am schnellsten geht es unter svz.de/angebote. Hier sind alle Angebote zusammengestellt. Wer noch etwas Entscheidungshilfe benötigt, kann unseren Leserservice ansprechen. Diesen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0385 6378 8333.

Zeitungsverlage stecken in einem enormen Umbruch. Der Chefredakteur muss sich auch mit Themen beschäftigen, die mit Inhalten wenig zu tun haben. Aber worauf dürfen sich denn die Leser in den nächsten Monaten freuen?

Die SVZ ist für unsere Leser ein starker Freund aus der Region, der vor allem in den lokalen und regionalen Angelegenheiten dank exzellenter Netzwerke zu den Entscheidern in Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport meist einen entscheidenden Informationsvorsprung hat. Kein anderes Medium hat so viele Reporter vor der Haustür wie wir. Wer SVZ liest, weiß Bescheid und kommt besser im Leben zurecht als andere. Dessen bin ich mir sicher.