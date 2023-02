Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Angreifer flüchtete Familie in Bremen rassistisch beleidigt und mit Teppichmesser bedroht Von dpa | 21.02.2023, 14:36 Uhr

Eine Familie ist von einem Mann rassistisch beleidigt und mit einem Teppichmesser bedroht worden. Dem neun Jahre alten Sohn wurde von dem unbekannten Mann am Montagabend in Bremen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach prüft sie einen „fremdenfeindlichen Hintergrund“.