Der Ansturm war überschaubar: Blick auf die Regionalbahn-Gleise im Hamburger Hauptbahnhof.am Mittwochmorgen. FOTO: Markus Lorenz Schon 450.000 Billig-Abos im HVV Kein Gedrängel, viele Käufer: So war der erste 9-Euro-Ticket-Tag in Hamburg Von Markus Lorenz | 01.06.2022, 17:08 Uhr

Die Ruhe vor dem Sturm am Pfingstwochenende? Der Auftakt des Schnäppchen-ÖPNV verlief in Hamburg entspannt. Nur an einer Stelle hakte es kurz.