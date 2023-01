Ex-Rockerboss Frank Hanebuth steht in Madrid vor Gericht. Foto: imago-images/localpic up-down up-down Drogen und Prostitution auf Mallorca Hielt er Frauen in Käfigen? Prozess gegen „Hells Angels Rocker“ Frank Hanebuth beginnt Von Ralph Schulze | 20.01.2023, 12:23 Uhr

Insgesamt 46 Angeklagte der Hells Angels sollen am Ballermann in Palma de Mallorca mit Drogen und Prostitution die Sicherheit der Insel gefährdet haben. Jetzt müssen sie sich vor dem Nationalen Gerichtshof in Madrid verantworten.