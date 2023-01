Tote, Verletzte, ein 13-Jähriger, der offenbar das fanatische Ideal des Märtyrertods im Kopf hatte: Die jüngsten Nachrichten aus Israel machen betroffen. Die Eskalation der Gewalt, gepaart mit einer extremen politischen Lage, lassen Schlimmes befürchten. Denn parallel gingen am Wochenende zehntausende Israelis auf die Straße, um gegen ein drohendes Ende der Demokratie zu demonstrieren.

Nun sollen in einer ersten Reaktion auf die Attentate auf Israelis in den vergangenen Tagen israelische Bürger mit mehr Schusswaffen ausgestattet werden. Das erinnert an die sinnfreie Argumentation in den USA, wo man es nach Schulattentaten regelmäßig für eine gute Idee hält, Lehrer zu bewaffnen. Zudem sollen Angehörige palästinensischer Attentäter, offenbar in Sippenhaft genommen werden: Wer Terrorismus unterstütze, dem sollen Sozialversicherungsansprüche und Gesundheitsleistungen entzogen werden. Ob mit Unterstützung schon Verwandtschaft gemeint ist, bleibt offen. Sollen der Bruder oder die Schwester des 13-Jährigen Attentäters also künftig nicht mehr medizinisch versorgt werden? Was sagt das über den Staat Israel aus?

Weitere Eskalation, mehr Terror

Und über allem schwebt die Justizreform der israelischen Regierung, die das oberste Gericht des Landes entmachten will.

All das wird zu einer weiteren Eskalation von Gewalt führen. Weniger Demokratie und Vergeltungsschlag um Vergeltungsschlag werden am Ende zu mehr Terror, mehr Leid und mehr Toten führen.