Papst in Kanada Wegen Gesundheitsproblemen Papst Franziskus denkt über Rücktritt nach Von dpa | 30.07.2022, 15:54 Uhr

Papst Franziskus hat Gesundheitsprobleme. In Zuge dessen, denkt er über einen Rücktritt nach. In Kanada hat er zudem Gräueltaten der Kirche an Ureinwohnern zugegeben.