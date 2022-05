Der Mord an zwei Polizisten im rheinland-pfälzischen Kusel hatte deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. FOTO: dpa/Sebastian Gollnow Zwei Menschen erschossen Tödliche Schüsse auf zwei Polizisten: Anklage wegen Mordes erhoben Von dpa, AFP | 10.05.2022, 11:43 Uhr | Update vor 17 Min.

Wegen tödlicher Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft gegen einen 38 Jahre alten Mann Anklage wegen Mordes erhoben. Das teilte die Justiz in Kaiserslautern am Dienstag mit.