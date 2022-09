Rettungswagen im Einsatz Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down In Bremen Straßenbahn erfasst Fußgänger und verletzt ihn schwer Von dpa | 29.09.2022, 08:10 Uhr

Ein 39-jähriger Fußgänger ist in Bremen von einer Straßenbahn erfasst worden. Er kam am Mittwochabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.