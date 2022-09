„The Queue“ in London: Angesichts der Massen an Trauernden haben britische Behörden vorerst davon abgeraten, sich für den Abschied von Queen Elizabeth II. anzustellen. Foto: Kirsty O'connor up-down up-down „The Queue“ als Großereignis Warteschlange zum Sarg der Queen: Warum sich ein Brite zweimal anstellt Von dpa | 17.09.2022, 14:11 Uhr

„The Queue“ hat sich zum nationalen Großereignis entwickelt: Ein Brite stellt sich in der kilometerlangen Warteschlange zum aufgebahrten Sarg von Queen Elizabeth II. sogar zweimal an und spricht von einer „Once in a lifetime“-Erfahrung.