In den Jahren 2020 und 2021 kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu weniger Abschiebungen am Flughafen BER. FOTO: Christoph Soeder/dpa Berlin/Brandenburg Beobachter registrieren weniger Abschiebungen am BER Von Benjamin Lassiwe | 06.06.2022, 17:30 Uhr

In den Jahren 2020 und 2021 wurden insgesamt 2670 Personen von den Flughäfen in Berlin und Brandenburg abgeschoben. Der Rückgang um 30 Prozent liegt vor allem an der Corona-Pandemie.