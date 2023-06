800. Heft der Comiczeitschrift «Mosaik» Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Zeitschrift 800. Heft: Comic „Mosaik“ erscheint mit acht Titelbildern Von dpa | 23.06.2023, 05:12 Uhr

Das 800. Heft der Comiczeitschrift „Mosaik“ erscheint im besonderen Look: Es gibt acht verschiedene Titelbilder. Eines davon - das Aufwendigste - bekommen nur die Abonnenten, die sieben anderen gibt es ab Mittwoch (28. Juni) am Kiosk zu kaufen, wie Robert Löffler, Sprecher des Mosaik Steinchen für Steinchen Verlags (Berlin), der Deutschen Presse-Agentur sagte. Jeder der acht „Mosaik“-Zeichner habe ein Titelbild entworfen. „Aber der Inhalt aller Hefte ist gleich“, so Löffler.