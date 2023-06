Joachim Gauck Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down 70. Jahrestag Volksaufstand Alt-Bundespräsident: 17. Juni auch Mahnung in heutiger Zeit Von dpa | 17.06.2023, 15:26 Uhr

Der 17. Juni ist nach Ansicht des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck auch Mahnung in heutiger Zeit. „Es gilt, auch heute überall auf der Welt denen beizustehen, die sich - obwohl diskriminiert und ausgegrenzt - mutig für Freiheit, Demokratie und Recht einsetzen“, sagte er am Samstag bei einer Feierstunde der Stadt zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR in Chemnitz. „Aus unserer Erinnerung an einst erwächst Solidarität jetzt!“