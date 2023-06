Waldbrand in Brandenburg Foto: Landkreis Teltow Fläming/dpa up-down up-down Mehr Gefahr durch Klimakrise Aufrüsten gegen Waldbrände: Hohe Investitionen nötig Von dpa | 15.06.2023, 15:34 Uhr

Mit dem Klimawandel wächst die Waldbrandgefahr. Mehrere große Brände haben in diesem Jahr bereits die Feuerwehren in mehreren Bundesländern beschäftigt. Investitionen in Millionenhöhe sollen helfen, die Schäden so gering wie möglich zu halten.