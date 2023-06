Erneut Polizeieinsatz in Berliner Freibad Foto: Andreas Rabenstein/dpa up-down up-down Sommersaison Bäderverband rechnet mit weiteren Störfällen in Freibädern Von dpa | 25.06.2023, 08:16 Uhr

Fälle von Randale und Aggression in Freibädern wie jüngst in Berlin sind nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen Einzelfälle, werden aber auch in dieser Saison wieder auftreten. „Das Problem wird garantiert nicht abnehmen“, sagte Sprecherin Ann-Christin von Kieter der Deutschen Presse-Agentur. „Ob es gleich bleibt oder ein zunehmender Trend wird, zeigt sich in dieser Sommersaison. Aber wir rechnen eher mit mehr Fällen.“ Es handele sich um ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Respekt nehme ab, aggressives Verhalten zu - auch gegen Polizei oder Rettungskräfte.